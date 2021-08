Regé-Jean Page révélé dans "La Chronique de Bridgerton" est l'acteur favori pour jouer JAMES BOND et prendre la relève

Regé-Jean Page, acteur anglais, a été révélé au grand public grâce à la série Netflix, "La Chronique de Bridgerton", qui a connu un franc succès. Regé-Jean Page est l'acteur favori pour remplacer Daniel Craig dans la saga James Bond. Une bonne nouvelle pour lui, mais aussi pour ses fans, qui sont ravis!

"La Chronique de Bridgerton" a eu l'effet d'une bombe. Cette série Netflix, sortie en décembre 2020, a connu un franc succès dès ses débuts. Tout autant que l'acteur principal, Regé-Jean Page qui incarne Simon Basset, duc de Hastings dans la série. Peu connu à l'international, l'acteur anglais a fait sensation auprès du grand public pour son jeu d'acteur mais aussi pour son physique. C'est donc grâce à "La Chronique de Bridgerton" que Regé-Jean Page s'est fait connaître.

L'acteur pourrait bel et bien prendre la relève de Daniel Craig dans la saga James Bond, révèlent nos confrères du Daily Mail. D'après le journal, l'acteur de 31 ans est le favori parmi les nombreux autres acteurs envisagés pour prendre la place de l'actuel James Bond. Daniel Craig apparaîtra tout de même une dernière fois dans le costume de 007 sur nos écrans à l'occasion de la sortie du 25ème opus de la saga au mois de novembre prochain, baptisé No time to die soit Mourir peut attendre en français. Daniel Craig incarnait James Bond depuis 2006, c'est une longue histoire qui s'achève.

Les noms de Tom Hardy, James Morton, Cillian Murphy, Idris Elba ou Henry Cavill sont aussi évoqués pour remplacer Daniel Craig dans le costume de 007. Affaire à suivre...