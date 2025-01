La reine Mathilde rayonnante pour son 52e anniversaire: le Palais dévoile de nouvelles photos

Mathilde d’Udekem d’Acoz, notre chère Reine, fête son 52e anniversaire ce lundi 20 janvier. Pour l'occasion, le Palais royal dévoile de nouveaux clichés. C'est dans un décor enneigé, près des Serres royales de Laeken, que la reine signe ces deux nouveaux portraits.

Palais Royal, Eva Donckers

Une vie de Reine

Née en 1973, Mathilde de Belgique est la fille de Patrick d’Udekem d’Acoz et de la comtesse Anna Maria Komorowska. Elle est l’aînée d’une fratrie de cinq enfants : Marie-Alix, Elisabeth, Hélène et Charles-Henri. La jeune femme étudie l’orthophonie à Bruxelles et obtient son diplôme en 1994.