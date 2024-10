L'Amour est dans le pré - "Retire tes chaussures, assieds-toi en face": Sébastien se montre très directif envers une de ses prétendantes

C’est dans la province de Luxembourg que Sébastien se prépare minutieusement à accueillir ses prétendantes. Et chez lui, rien n’est laissé au hasard ! Sébastien est un homme d’ordre, avec une organisation presque militaire. Chez lui, les règles, c’est sacré, et ce n’est pas Gwen, la première prétendante à arriver, qui dira le contraire.

Mais la première impression n’est pas de tout repos : "Il fait dégueulasse, le mieux, c'est d'enlever ses souliers ici, sur ce paillasson-ci", annonce Sébastien dès l’entrée. On ne badine pas avec la propreté chez lui ! Un peu plus tard, alors que les autres prétendantes ne sont pas encore arrivées, il l'invite à se détendre : "On va boire un verre en attendant que les autres arrivent. Tu peux enlever ta veste".

Dès son arrivée, Gwen, maman d’un petit garçon de neuf ans et gouvernante à temps plein, est plongée dans l’univers bien structuré de Sébastien. Timide mais déterminée, cette jeune femme de 35 ans espère trouver l’amour et a décidé de tout donner pour se rapprocher de Sébastien.

Alors que la conversation s’engage, les choses se corsent : le sujet du fils de Gwen vient sur la table. Sébastien n’y va pas par quatre chemins et précise sa vision des choses : pour lui, il est hors de question d’avoir une relation à distance. Sa future compagne doit être prête à s’installer à la ferme, dans son quotidien, auprès de lui. "Allez, bois un coup", lance-t-il pour alléger l’ambiance.

Une fois toutes les prétendantes réunies, Sébastien met tout le monde au travail : "Aujourd'hui, on va scier du bois (...). Et après, il faudra le ranger, on en a pour 2 h ici, puis on fera une petite coupure quad". La journée s’annonce bien remplie pour les trois jeunes femmes.

Reste à voir si Gwen et les autres prétendantes parviendront à trouver leur place. Une chose est sûre : pour espérer conquérir son cœur, il faudra savoir s’adapter… et respecter les règles de la maison !

