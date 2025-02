"L'impression d'avoir commencé il y a 3 ans": Laurent Ruquier fête ses 10 ans aux Grosses Têtes... et prévoit quelque chose de spécial pour l'occasion

Et pour cette émission spéciale, l'équipe a vu les choses en grand. Un peu plus d'une trentaine de "Grosses Têtes" seront invitées. "Le but, c’est que ce soit un peu événementiel quand même et que le public soit heureux de voir un maximum de "Grosses Têtes"", ajoute le présentateur.

Et choisir, c'est renoncer. Comment faire pour sélectionner les meilleures "Grosses Têtes" ? "Souvent, c’est le hasard des rencontres", répond Laurent Ruquier à 20 Minutes. "Quelqu'un me propose un nom, me dit "Untel ou Unetelle aimerait bien faire l’émission…", alors je me dis "pourquoi pas ?". Il y a des gens auxquels je crois. Et puis, on se trompe parfois. Certains restent, d’autres pas. (...) Ça dépend des ambiances, des équipes qui sont là.". Mais, selon ce dernier, il faut surtout - et avant tout - "avoir de la personnalité et ne pas être susceptible".

"On avisera"

Aujourd'hui, Laurent Ruquier souhaite continuer l'aventure des "Grosses Têtes" jusqu'aux 50 ans de l'émission, en 2027. "On ne peut pas préjuger de ce qui se passera, dans quel état je serai, quel sera l’état du PAF, l’état de RTL. Quand on y sera, on avisera", a-t-il dit, avant d'ajouter : "Mon vœu, c’est que le métier continue à me gâter, comme il le fait depuis plus de tentes ans. (...) J’ai beaucoup travaillé pour ça, c’est sûr, mais j’ai été payé en retour".