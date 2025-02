"C’est le scénario idéal": le rituel nocturne de Gérard et Lucie fait monter la température dans Mariés au premier regard

Entre Gérard et Lucie, la lune de miel bat son plein, et ce n'est pas qu'une question de plages paradisiaques et de couchers de soleil. Non, ces deux-là ont un rituel du soir bien à eux, et autant dire qu’il n’est pas question de s’endormir immédiatement après le brossage de dents !

Lors de leur lune de miel, les jeunes mariés ont eu droit à une petite surprise des experts : une vidéo spécialement conçue pour leur révéler les raisons de leur belle compatibilité. "Gérard et Lucie, vous avez énormément de points communs : vous aimez rire, danser et profiter au maximum du temps qui est devant vous", leur explique Alexandre Destro, psychologue et comportementaliste spécialisé en communication verbale et non verbale.

Une routine nocturne qui en dit long

Et leur complicité ne s’arrête pas là. Car si les experts ont mis en avant leur alchimie, eux, ils la cultivent chaque soir avec un petit rituel bien rodé. Tout commence par un passage obligé à la salle de bain en duo. Ensuite, direction le lit, ensemble bien sûr. Et là, pas question d’éteindre la lumière et de tourner le dos. Non, chez Gérard et Lucie, on mise sur l’après-soleil !

Lucie l’avoue sans détour : "Ce sont des moments très complices. On ne se met pas au lit et on éteint, ça ne fonctionne pas comme ça". Après la crème, place aux bras de Gérard, puis… trois petits points. Un doux mystère que chacun interprétera à sa façon, mais qui semble combler Lucie : "C'est le scénario idéal que j'attendais, 100 fois plus beau".

Un rituel tendre et passionné qui, selon l’experte Céline Delfosse, docteure en psychologie et coach, renforce leur lien : "Les rituels, même simples, jouent un rôle central dans la consolidation du lien conjugal. En créant un espace intime, régulier et sécurisant, ces habitudes favorisent un sentiment de stabilité et d'appartenance, ce qui est bon pour ancrer la dynamique dans quelque chose de positif".

