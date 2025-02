La lune de miel vire au cauchemar pour Mélanie et Bastian dans Mariés au premier regard: "Peut-être qu’on approche de la fin"

Après un départ prometteur, le voyage de noces en Crète de Mélanie et Bastian prend un tournant inattendu. Un simple échange sur l’avenir a suffi à semer le doute et à creuser un fossé entre les deux jeunes mariés. Entre incompréhensions, rythme décalé et attentes divergentes, leur couple est-il déjà en danger ?

Le problème ? Un décalage dans leur manière d’appréhender la relation. "Bastian ne se rend pas vraiment compte de la pression qu'il met sur Mélanie en lui demandant où elle en est. Il est plein d'énergie pour aller de l'avant et il pense qu'elle va accrocher le wagon et qu'ils vont avancer tous les deux. Or, Mélanie, elle, n'est pas du tout encore partie", analyse Catherine Solano, médecin et sexologue.

Une distance qui s’installe

Le malaise ne tarde pas à se ressentir : les gestes tendres disparaissent, les silences s’installent et les discussions deviennent superficielles. Mélanie, de plus en plus distante, semble avoir besoin de prendre du recul.

Au déjeuner, l’ambiance est tendue. "On n’a pas forcément de conversation, juste deux ou trois mots, mais sans plus", admet Mélanie. Bastian, lui, tente de relancer la discussion, mais chaque échange souligne leurs différences. Lui, casanier et solitaire, mène une vie bien rangée, alors qu’elle a besoin de spontanéité et d’évasion. "Pour lui, me faire une place dans sa vie sera plus facile que pour moi de réussir à l'intégrer dans la mienne", analyse-t-elle.