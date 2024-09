Anderlecht s'impose 5-0 contre Birkirkara et passe au dernier tour qualificatif

Amélie Delabre (16e), Marie Minnaert (51e), Luna Vanzeir (53e), Maxime Bennink (90e+3) et Laurie Teinturier (90e+5) ont marqué les buts pour l'équipe entraînée par Dennis Moerman.

Les Bruxelloises font partie de la voie des championnes où onze mini-tournois (à quatre) sont organisés, avec demi-finales et finale, chez l'une des équipes participantes. Le vainqueur de chaque mini-tournoi accède au deuxième tour pour lequel trois clubs sont directement qualifiés, le Slavia Prague, l'AS Rome et Hammarby. Sept places pour la phase de groupes de la Ligue des Champions seront attribuées lors de ce deuxième tour. Le tirage au sort est prévu le 9 septembre à Nyon. Les matchs aller se joueront les 18 et 19 septembre, les matchs retour sont programmés les 25 et 26 septembre.

Il y a aussi une voie de la ligue qui met en jeu cinq tickets pour la phase de groupes à l'issue des deux tours qualificatifs.

Le FC Barcelone, tenant du titre, Lyon, le Bayern Munich et Chelsea sont qualifiés d'office pour la phase de groupes.