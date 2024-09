Anderlecht toujours privé de Jan Vertonghen jusqu'à la prochaine fenêtre internationale

"Cela dure plus longtemps que prévu et la blessure est délicate", a déclaré Riemer. "Il sera absent plus longtemps, certainement jusqu'à la prochaine trêve internationale. C'est une blessure qui demande du temps mais une opération n'est pas une option immédiate. Jan est quelqu'un qui prend des décisions raisonnables et qui est triste de ne pas pouvoir jouer et aider l'équipe. Cela me fait aussi de la peine de le voir lui et Thorgan (Hazard, ndlr.) assis en tribunes car cela veut dire que nous manquons d'expérience, de maturité et de qualité."

L'entraîneur danois pourrait utiliser la polyvalence de Leander Dendoncker, revenu au RSCA cet été, et l'utiliser en défense centrale vu l'absence prolongée de Vertonghen. "C'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête mais, honnêtement, je serais triste de devoir le placer là. Car nous l'avons attiré pour régler nos problèmes au milieu de terrain."