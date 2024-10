Les clubs de Pro League entrent en scène: voici le programme de la semaine en Croky Cup

Les seize clubs de Jupiler Pro League effectuent cette semaine leur entrée en Coupe de Belgique au stade des seizièmes de finale prévus de mardi à jeudi. Onze clubs de Challenger Pro League et cinq de D1 amateurs complètent le tableau.

Mercredi, l'Union Saint-Gilloise entamera la défense de son titre sur le terrain d'Eupen à 20h00. Dans le même temps, La Louvière, troisième co-leader en Challenger Pro League, ira à Malines tandis que Rochefort, pensionnaire de D1 amateurs, se rendra à La Gantoise. Courtrai-Lokeren, Beveren-Genk, Beerschot-RFC Liège et Oud-Heverlee Louvain-Seraing sont les autres rencontrent qui débuteront à 20h00.

Les trois premiers seizièmes de finale se disputeront mardi sur le coup de 20h00. Charleroi, qui reste sur cinq matches sans victoire en championnat, effectuera un déplacement compliqué au Patro Eisden, 4e en Challenger Pro League. Le RWDM et Zulte Waregem, deux des co-leaders de la Challenger Pro League, tenteront eux de créer la surprise. Les Molenbeekois se déplacent à Westerlo et les Flandriens reçoivent Dender.

Le Club Bruges et le Standard feront aussi leur entrée en matière mercredi à 20h30, tous les deux face à des formations de D1 amateurs. Les Brugeois recevront le Belisia Bilzen et les Liégeois le Lyra Lierse. Le match entre le Lierse et Saint-Trond ponctuera la journée de mercredi (20h45).

Les trois dernières rencontres se joueront jeudi avec les débuts de l'Antwerp, finaliste la saison dernière, qui accueille Deinze (20h45), et d'Anderlecht qui se rend à Tubize-Braine (20h30), autre pensionnaire de D1 amateurs. À 20h00, le Cercle Bruges reçoit l'Olympic Charleroi, leader en D1 amateurs.

Deux rencontres sont à suivre sur RTL Club et RTL Play, Standard-Lyra-Lierse mercredi (dès 20h) et Tubize-Anderlecht jeudi (dès 20h).

Le programme des 1/16e de finale