"Abattu", Tedesco retient une équipe "courageuse" et réaffirme sa confiance en Lukaku

"La France est très forte physiquement et ne concède jamais beaucoup d'occasions", s'est cependant aventuré le technicien, qui a loué l'abnégation de ses joueurs. "Nous avons été courageux contre la Slovaquie, comme contre la Roumanie. Contre l'Ukraine également, mais les joueurs ont compris dans les dernières minutes qu'un but encaissé entraînerait une élimination. N'oublions pas que nous avons eu des occasions, même contre la France."

"C'est une très grande déception", a-t-il entamé, la mine déconfite. "Nous sommes abattus, déçus." À tel point que prendre du recul pour analyser la rencontre s'avérait difficile, "seulement une heure après une élimination douloureuse, et un match dans lequel nous avons encaissé à la 85e minute. Je dois d'abord revoir le match une fois."

Les difficultés offensives de la Belgique, qui ne repart qu'avec deux buts inscrits en quatre matchs, n'entame pas "l'entière confiance" que donne Tedesco à Romelu Lukaku. "Il sait toujours tirer le niveau de l'équipe vers le haut et est toujours dangereux. Nous avons besoin de lui, en attaque comme en défense et il y avait donc de multiples raisons pour le garder sur le terrain. Il a eu un tournoi difficile. Il rentre sans le moindre but, comme Doku. C'est incroyable, quand vous voyez à quel point ils ont bien joué. Ils méritaient mieux."

Sous contrat jusqu'en 2026 auprès de l'équipe nationale belge, Domenico Tedesco a confirmé auprès de Sporza qu'il ne jetterait pas l'éponge. "Je veux continuer avec la Belgique. Mais ce n'est pas le moment de parler de moi."