Arthur Vermeeren s'avoue "un peu surpris" par sa sélection pour l'Euro 2024

"Ma position était en doute puisque je ne jouais pas beaucoup en club", a expliqué Vermeeren. "Mais le coach m'a exprimé sa confiance, et il a expliqué que cela ne changeait pas ma situation. Recevoir autant de confiance de sa part et représenter mon pays dans un grand tournoi international, cela donne beaucoup de confiance en moi en tant que jeune joueur."

Le rôle d'Arthur Vermeeren au sein de la sélection demeure incertain, avec une lutte âpre pour une place au milieu de terrain. L'ancien Anversois se dit quoi qu'il arrive "très content d'être ici. J'essaie d'apprendre le plus possible et d'aider l'équipe lorsque je le peux."