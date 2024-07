"C'est dommage d'encaisser un but comme cela", regrette Kevin De Bruyne

"C'est dommage. Le plan était là", a commenté De Bruyne dans la foulée du coup de sifflet final. "Nous avons bien joué. Nous savions qu'ils étaient forts et qu'ils allaient créer des occasions. C'est dommage d'encaisser un but comme cela", a-t-il résumé.

L'amertume se lisait sur le visage du métronome des Diables, qui a néanmoins rappelé que "l'équipe avait bien défendu collectivement. On voulait gagner. On a essayé de gagner et on était à cinq minutes des prolongations."

Interrogé sur un amour peut-être retrouvé avec les supporters, quelques jours après la rupture face à l'Ukraine, Kevin De Bruyne ne s'est pas étendu. "On est déçu d'avoir perdu mais la volonté était là dans les quatre matchs, comme je l'ai dit avant", a-t-il conclu.