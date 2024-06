"C'est très douloureux": Domenico Tedesco ne cache pas sa déception après la défaite des Diables Rouges

"Pour moi, c'est très douloureux ce soir", a admis le sélectionneur qui a perdu son premier match en 15 rencontres. "Mais je ne veux pointer le doigt vers personne. Vous pouvez être sûr qu'on va parler de beaucoup de choses mais en interne et pas par médias interposés", a-t-il poursuivi. La Belgique n'aura pas droit à l'erreur dans cinq jours à Cologne, contre la Roumanie, qui a remporté brillamment son premier match (3-0) face à l'Ukraine, dans l'autre match du groupe.

"Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose où je pourrais dire à mon équipe qu'il aurait fallu faire mieux", a assuré le technicien germano-italien en conférence de presse. "La seule chose qui n'a pas été parfaite, ce sont les occasions ratées parce qu'on en a eu beaucoup et de grosses", a-t-il souligné. Après un bon début de match, les Diables Rouges se sont cependant retrouvés menés après une énorme erreur de Jérémy Doku près de sa surface, sans réussir à égaliser ensuite, Romelu Lukaku ratant plusieurs occasions très nettes et voyant deux de ses buts annulés par la VAR.

"J'ai toujours dit que notre groupe était piégeux et qu'on ne devait surtout pas partir du principe qu'on allait se qualifier", a-t-il rappelé. "Evidemment, les gars étaient déçus, mais il y avait quand même encore une bonne ambiance (dans le vestiaire) et c'est important, après une première défaite, qu'on apprenne ensemble un peu une nouvelle facette (du métier). De ce que j'ai pu voir ou sentir, cela me semble très, très positif", a-t-il assuré.