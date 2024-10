"On doit retenir la réaction": Youri Tielemans défend les Diables Rouges après le nul en Italie

"On encaisse malheureusement très vite dans ce match, on est trop ouverts et on prend aussi les contres. Après, la réaction, la carte rouge a aidé, mais on sait que face à 10 hommes, ce n'est pas toujours évident parce qu'ils vont fermer boutique. Mais on a bien réagi, en marquant sur ce coup-franc", a sobrement analysé le milieu de terrain à notre micro.

Selon lui, il faut absolument tirer des enseignements de ce match. "Sur les deux buts, on était trop ouverts. En une touche, c'est parti dans notre dos. On a été patients, mais on aurait pu l'être encore plus. Quand on a marqué, ça nous a libéré et on aurait encore pu marquer des buts, mais ils ont bien défendu. Il y avait la place, mais c'est toujours un bon point à prendre à l'extérieur".