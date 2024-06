"Il garde ses buts pour plus tard": la petite blague de Jan Vertonghen après le nouveau but annulé de Lukaku

"Moi et Arthur, nous n'avions plus joué depuis quelques semaines", raconte Jan Vertonghen au micro d'Emiliano Bonfigli. "C'était donc étrange de revenir à ce niveau. Ce n'est pas facile physiquement, mais je crois qu'Arthur va bien et moi j'ai fini le match. Tout s'est bien passé", a-t-il détaillé, visiblement heureux.

Comme Jérémy Doku, il avoue qu'il n'a jamais senti de véritables doutes dans le groupe belge après la défaite surprise contre la Slovaquie. "On était déçus après la Slovaquie, mais on a vu le match, on l'a analysé avec les coachs et on a vu qu'on devait simplement marquer. On l'a fait aujourd'hui, mais on doit tuer le match plus vite", a-t-il réagi.

Enfin, il est revenu, nons sans une pointe d'humour, sur le troisième but annulé de Romelu Lukaku en deux rencontres. "C'est incroyable, il n'a pas eu de chance dans ce tournoi. Mais il garde ses buts pour plus tard", a souri le défenseur, qui semble confiant, à 4 jours de la dernière journée contre l'Ukraine.