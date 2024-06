"Il y a eu deux faits de match mais aussi un manque de réussite"

Les Diables Rouges ont entamé leur Euro 2024 avec une défaite surprise face à la Slovaquie (0-1) et n'auront plus le droit à l'erreur alors qu'il reste encore deux matchs dans le groupe E (face à la Roumanie et à l'Ukraine). Pour Yannick Carrasco, les Belges doivent garder la tête froide.

"Il y a eu un manque de réussite, on a eu pas mal d'occasions, on encaisse sur une petite erreur mais au final l'équipe n'a pas lâché. Malheureusement, il y a deux faits de match avec l'annulation de but. On doit aller de l'avant", a commenté Yannick Carrasco au micro de la RTBF après la rencontre.

"J'ai parlé avec l'entraîneur au niveau tactique, défensivement et offensivement et j'étais prêt à aider l'équipe. On doit oublier la défaite et rester concentré parce qu'on a encore deux gros matchs importants."

Le joueur d'Al-Shabab, reconverti en arrière gauche pour cette rencontre, a expliqué les quelques points faibles belges: "On a voulu jouer trop vite, entre les lignes avec des passes compliquées. Mais quand tu perds et que tu cours après le résultat, des joueurs veulent forcer la passe pour marquer vite alors qu'on devrait pouvoir garder le ballon pour trouver la bonne opportunité".

Qualifiée comme une des équipes les plus faibles du tournoi, la Slovaquie a pourtant surpris: "Il n'y a pas de petite équipe dans les tournois, on s'en souvient face au Panama (Coupe du monde 2018, victoire 3-0), face au Canada (Coupe du monde 2022, victoire 1-0). On doit être positif, ne pas tirer la tête et voir ce qu'on peut améliorer".