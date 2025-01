"Je ne trouve pas normal qu'il ait manqué autant de joueurs importants": le tacle de Rudi Garcia envers certains cadres des Diables Rouges

Lors des derniers rassemblements pour la Ligue des Nations, on se souvient des absences du capitaine Kevin De Bruyne, qui a décidé de faire l'impasse sur les deux dernières réunions, mais aussi de Romelu Lukaku, qui a réalisé un bref et timide retour pour affronter l'Italie avant de quitter le groupe pour le déplacement en Hongrie et le match face à Israël. De Cuyper, Onana, Theate et Lavia avaient aussi déclaré forfait, tandis que Tielemans, Doku, De Ketelaere, Seys et Fofana n'avaient pas rejoint le groupe du tout. Certains d'entre eux avaient pourtant rejoué, dès le match suivant, en club.

Kevin De Bruyne se bat avec son corps depuis sa dernière blessure et semble seulement retrouver du rythme avec Manchester City. Le Belge se plaint des calendriers, trop chargés à son goût, et pourrait donc voir d'un oeil la méthode que compte utiliser Rudi Garcia pour collaborer avec les clubs. "J'étais de l'autre côté de la barrière, comme entraineur d'un club, et j'aimais bien que le staff de l'équipe nationale d'un de mes joueurs soit en contact avec mon staff", a expliqué le nouveau sélectionneur. "Parce que j'aimais bien savoir ce qu'ils faisaient en sélection. Si on gagne 3-0, on n'est pas obligé de faire jouer 90 minutes à un joueur qui a déjà beaucoup joué dans son club. Ce sont des choses où je vais essayer d'avoir un échange avec certains coachs. Essayer de faire les choses intelligemment".

"Il faut qu'on soit fier de porter ce maillot, quand bien même il y a des joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions, qui ont fait des choses incroyables en club parce que ce sont d'énormes joueurs, je veux qu'ils viennent avec motivation. Il faut pouvoir même venir à pied en sélection, parce que c'est représenter son pays et c'est trop beau. On a besoin de toutes les forces de la Belgique, des supporters et des anciens joueurs".

Le Français de 60 ans compte également mettre sa patte sur cette équipe et "redorer son blason". "Ce qu'il y a à changer? Je ne sais pas mais je vais faire à la sauce Rudi Garcia. Je vais essayer de convaincre mes joueurs qu'influer sur le match, être acteur, de faire en sorte de s'appuyer sur nos forces, et ne pas s'adapter à l'adversaire, quel qu'il soit. Faire prendre conscience aux joueurs qu'ils doivent avoir confiance en eux et en leurs partenaires. On était l'une des meilleures nations au niveau mondial il y a peu, et on peut le redevenir. J'en suis certain. Ça passe par beaucoup de confiance, de sérieux, de travail et d'écoute".

"Les grands joueurs sont les plus faciles à diriger", a pointé Rudi Garcia. "Certains sont des relais pour l'entraîneur. Ce sont des joueurs qui ont du vécu. J'ai toujours trouvé de l'intérêt à discuter avec eux. Je veux leur présenter ma philosophie de jeu et si ces joueurs adhèrent, c'est important pour l'équilibre et la gestion du groupe. Je compte discuter et échanger avec eux pour composer une équipe de grande qualité avec leur adhésion. Il y a beaucoup de talent mais les anciens ont un rôle à jouer. Nous avons des objectifs clairs et nous ne les atteindrons qu'avec l'adhésion de tous. Le coach ne peut pas mouiller le maillot mais les joueurs en sont capables. Pour moi, ce sera important car on peut faire de belles choses avec cet état d'esprit".