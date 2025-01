"Je verrai ça en mars": cette jeune pépite de Genk choisira bientôt entre les Diables Rouges et la Grèce

Interrogé par DAZN, Karetsas a admis que la question trottait dans sa tête, mais il s'est fixé une sorte de deadline. "Je pense que je verrai ça en mars, on verra qui m’appellera à ce moment-là. J’ai encore deux ou trois mois en club pour prouver ce dont je suis capable. Pour montrer que je suis prêt pour l’équipe nationale. Je suis ouvert aux deux options et on verra bien", a-t-il détaillé.

Courtisé par les deux pays, il va devoir peser les pour et les contre et trancher dans le vif. Une décision qui le suivra tout au long de sa carrière. "C’est évidemment un choix difficile. Ce sont deux parties de moi et l’une sera forcément déçue. Je pense que je vais uniquement suivre mon cœur. C’est ce que je dois faire. Et je jouerai uniquement pour le pays où je me sens le mieux et pour lequel je pourrai tout donner", a détaillé Karetsas sur sa réflexion.

Voilà un message clair.