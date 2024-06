Le Monténégro veut "poser des problèmes" à la Belgique mais aussi "prendre du plaisir"

La Belgique affrontera le Monténégro mercredi soir dans le cadre d'un match de préparation en vue de l'Euro en Allemagne qui débute dans dix jours. Les deux équipes vont s'affronter pour la deuxième fois de leur histoire et les visiteurs entendent bien "montrer leurs qualités".

"On s'attend évidemment à ce qu'ils mettent en place des stratégies en vue de l'Euro. Leur équipe première est très solide mais, il faudra aussi compter sur les remplaçants qui sont très bons", a ajouté Jovetic.

Il s'agira du premier gros test, après les victoires face au Bélarus et à la Macédoine du Nord, pour Robert Prosinecki, nommé sélectionneur à l'unanimité le 2 février dernier.

"La Belgique n'est pas une équipe qui est uniquement favorite pour la rencontre de demain mais également pour une compétition comme l'Euro", a commenté le sélectionneur monténégrin.

"Nous voulons sortir une belle performance et j'espère que nous n'aurons pas peur. Nous ne jouerons pas uniquement la défense. Nous essayerons de sortir quelques armes secrètes et de poser des problèmes à la Belgique, de faire suer les joueurs. Le principal sera de montrer nos qualités. Nous prendrons du plaisir, mais nous voulons aussi nous préparer en vue de la Ligue des Nations en septembre (avec des rencontres en Ligue B face à l'Islande et aux pays de Galles, ndlr)."