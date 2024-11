Première sélection pour un Anderlechtois? Le retour de Lukaku? Domenico Tedesco dévoile une nouvelle liste ce vendredi

Absent en septembre, quelques jours après son transfert à Naples, et en octobre, à sa demande, Romelu Lukaku pourrait retrouver les Diables Rouges pour la première fois depuis l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro. Si le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale a affirmé récemment que "le feu ne brûle plus", Tedesco espère pouvoir compter sur son attaquant, comme il l'avait expliqué lors de l'annonce de sa sélection pour le camp d'octobre. "J'espère qu'il sera de retour pour le mois de novembre. Plus il jouera, plus il sera en condition."

Tedesco devra aussi faire avec de nombreux forfaits, notamment au poste de latéral droit avec les blessures de Thomas Meunier et Timothy Castagne. Kevin De Bruyne, dont l'absence avait déjà été confirmée en octobre, manquera aussi à l'appel.

Première sélection pour Sardella ?

Les absences et incertitudes autour de certains cadres pourrait pousser Tedesco à sortir de nouveaux lapins de son chapeau. Killian Sardella (Anderlecht) a été présélectionné et les noms de Matteo Dams (PSV) et Joaquin Seys (Club Bruges) sont également des options pour pallier aux forfaits de Meunier et Castagne. Roméo Lavia, épargné par ses pépins physiques, pourrait faire son retour et Mika Godts, qui brille ces dernières semaines à l'Ajax, pourrait recevoir sa première convocation.

La Belgique (3e, 4 pts) peut encore se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Elle devra faire un 6 sur 6 contre l'Italie (1re, 10 pts) et Israël (4e, 0 pt) et espérer que l'Italie ou la France (2e, 9 pts) perde ses deux matches.