"Un honneur, même pour 20 secondes": la drôle de soirée de Sardella, qui a fait ses débuts en sélection... à la 93ème minute

Killian Sardella est désormais un Diable Rouge. Le jeune défenseur d'Anderlecht est rentré dans les derniers instants du match des Diables Rouges contre Israël, finalement perdu 1-0. Une rencontre qui lui laisse donc un double sentiment, entre la déception de la défaite et la joie personnelle d'avoir pu représenter son pays pour la toute première fois.

Interrogé par Emiliano Bonfigli, Sardella a confirmé être passé par toutes les émotions. "C'est assez dur à encaisser, on n'a pas montré un bon visage aujourd'hui", a-t-il d'abord précisé, sur un volet plus collectif. "On aurait dû faire beaucoup mieux, malgré les circonstances. Comme l'a dit Amadou Onana, c'est une nouvelle génération et cela prendra du temps à se mettre en route. Mais on est soudés, on a un bon groupe et on va aller de l'avant".