Une équipe au-dessus du lot, une triste Belgique: Kevin Mirallas devoile son top/flop après les 1/8e de finale de l'Euro 2024

Les huitièmes de finale de l'Euro 2024 sont terminés. Toutes les affiches se sont jouées et il ne reste désormais plus que 8 équipes encore en lice pour aller chercher le titre. Kevin Mirallas, qui nous accompagne depuis le début du tournoi dans l'émission Dans le Vestiaire, a suivi ces 8 matchs avec attention. L'occasion pour lui de nous dévoiler son top et son flop de cette première phase à élimination directe.

Un homme a d'ailleurs séduit Kevin Mirallas. "Nico Williams, c'est un joueur qui ne cesse de monter en puissance depuis le début de la compétition", lance l'ancien joueur, qui le verrait bien signer dans un grand club, en Espagne ou en Allemagne, dans les prochaines semaines. En capitalisant sur un Euro 2024 franchement impressionnant.

La Belgique fait flop

Désigner un flop ne fait jamais plaisir. Alors que les grandes nations ont su obtenir de bons résultats, la Belgique, elle, n'a pas été à la hauteur. Ancien membre de cette équipe, Kevni Mirallas la désigne donc, à regret, comme le flop de ce deuxième tour. "C'est la Belgique qui a le moins donné", peste l'ancien attaquant. "C'est celle qui a montré la moins bonne image", détaille-t-il ensuite.

Un homme en particulier a manqué à l'appel, avec une performance délicate. "Si je dois pointer un joueur, c'est Romelu Lukaku. C'est celui dont on attendait le plus de choses et malheureusement, ça n'a pas été top", nous précise Kevin Mirallas. La Belgique s'est incliné 1-0 contre la France. Pour rappel, l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre, la Suisse, les Pays-Bas et la Turquie sont les derniers qualifiés pour les quarts de finale, qui débuteront vendredi soir avec Espagne-Allemagne.