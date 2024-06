Yannick Carrasco ne comprend pas les sifflets des supporters

"Le plus important, c'est de se qualifier", a expliqué Carrasco. "Si à la fin, on encaisse un but, là ils ont des raisons de ne pas être contents. On est deuxième et on se qualifie. Des fois ils oublient où était la Belgique il y a quelques années. Désormais, on se qualifie à chaque tournoi et on arrive à passer la phase de groupes, donc on ne comprend pas."

Ce partage, et la deuxième place du groupe qui en découle, envoie les Belges dans la partie du tableau la plus difficile, avec l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et la France, que les Diables affronteront en huitièmes de finale, alors que la première place offrait un tableau a priori plus abordable. "Nous aussi, nous voulions terminer premiers. Mais si d'autres grosses nations n'ont pas terminé à la première place, cela veut dire que ce tournoi n'est pas facile, il n'y a plus de petites équipes."