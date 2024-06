Didier Deschamps : "Ne pas avoir marqué c'est le seul regret que j'ai"

"C'était un match de très haut niveau, le seul regret aujourd'hui c'est l'efficacité car on a eu pas moins de cinq occasions franches, on aurait pu prendre l'avantage, mais les Pays-Bas en ont eu deux ou trois aussi. C'était un match d'une autre intensité avec une équipe des Pays-Bas plus prudente que d'habitude. Avoir autant d'occasions et ne pas marquer c'est le seul regret que j'ai ce soir."

"(Fatigue?) Il n'y a pas eu de préparation physique parce qu'on n'a pas eu le temps! Par rapport à l'adversaire de ce soir, on a eu pas moins de 36 heures de moins de récupération avec un retard tardif. Eux avaient joué à 15h00, nous le lendemain à 21h00. Malgré tout, on a répondu aujourd'hui sur le plan athlétique. On a fait tout ce qu'il fallait avec le préparateur pour récupérer au maximum."