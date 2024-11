Europa League: l'Union Saint-Gilloise s'impose à Twente et se relance dans la course à la qualification

Ces trois points pris permettent à l'Union d'en totaliser 5 et de remonter à la 24e place, la dernière place de barragiste. Dès l'entame, l'Union a joué haut et Franjo Ivanovic a cru ouvrir le score après un bel effort de Sofiane Boufal, mais le but de l'attaquant croate a été refusé par l'arbitrage vidéo. Les Bruxellois ont continué à maintenir la pression sur la surface adverse et Ousseynou Niang a parfaitement lancé Fuseini à la limite du hors-jeu. Seul face à Lars Unnerstall, le Ghanéen a glissé le ballon entre les jambes du gardien allemand pour ouvrir le score (11e).

L'Union Saint-Gilloise a remporté jeudi soir sa première victoire en Europa League. Après deux nuls et deux défaites, les Bruxellois se sont imposés 0-1 sur la pelouse du FC Twente à Enschede, aux Pays-Bas, lors de la 5e journée d'Europa League. Mohammed Fuseini a inscrit l'unique but de la rencontre.

Sonné, Twente a peu à peu repris ses esprits ensuite et a cadré un premier tir avec une tête de Sem Steijn sur Anthony Moris (31e). Au retour des vestiaires, Joseph Oosting, l'entraîneur de Twente a procédé à trois changements et les Néerlandais se sont montrés plus offensifs mais Steijn ne s'est pas montré plus réaliste et a tiré au-dessus à bout portant (49e). L'Union a tenté d'enfoncer le clou en contre et Ivanovic a manqué la finition à son tour, butant sur Unnerstall (57e).

Saint-Gilles a gâché une nouvelle balle de break: Kevin Rodriguez a tiré sur le gardien après un déboulé à gauche et Anan Khalaili a bien suivi, mais a tiré au-dessus (84e). Les Bruxellois ont ensuite réussi à tenir le score jusqu'au coup de sifflet final. Lors de la 6e journée, l'USG recevra les Français de Nice le 12 décembre au stade Roi Baudouin.