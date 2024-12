"Ils peuvent jouer leur saison": le choc Genk-Standard en trois questions

Le Standard a peut-être hérité du pire tirage pour les huitièmes de finale de Croky Cup: Genk. L'équipe est en tête du championnat et est l'une des plus belles à voir jouer cette saison en Belgique. Pour autant, les Limbourgeois ne sont pas infaillibles et ont d'ailleurs été accrochés à Saint-Trond ce week-end.

Alors, est-ce le bon moment pour le Standard ?

"Ils peuvent jouer leur saison sur une Coupe et sur un match, je pense que tout est possible. C'est à élimination directe, donc ils ont leurs chances. La Coupe, c'est quand même le chemin le plus court pour l'Europe", répond Silvio Proto.

La Coupe doit-elle être un objectif des Rouches ?

"En championnat, ça va être très difficile pour eux d'atteindre les play-offs 1 (les 6 premières places), donc ça doit clairement être un objectif pour le Standard", souligne notre consultant.

Comment déstabiliser cette équipe de Genk ?

"Un peu comme ils l'ont fait en début de championnat contre Bruges, chez eux: en se serrant les coudes, en ne donnant pas grand-chose à l'adversaire et en essayent de partir en contre. Et si sur les premières opportunités qu'ils ont, ils savent marquer... Ca peut être un match piège pour Genk, après, ça aurait été plus facile pour le Standard si le match avait été à Sclessin. A Genk, ça va être plus compliqué", conclut Silvio Proto.

> Genk-Standard, c'est un match à suivre en direct, dès 20H, sur RTL club et RTL play.