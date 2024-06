Le Beerschot ouvre sa campagne de recrutement avec le défenseur néerlandais Plat

Le Beerschot, récent champion de Challenger Pro League, a présenté jeudi sa première recrue pour cette saison qui verra le retour des Ours dans l'élite du foot belge. Il s'agit du défenseur néérlandais Brian Plat, 24 ans. Il arrive en provenance du FC Volendam, relégué en fin de saison en deuxième division néerlandaise, et a signé un contrat de deux ans au Kiel.

Plat a fait toutes ses classes à Volendam et était titulaire en équipe première ces deux dernières saisons en Eredivisie. "Je vais devoir m'habituer, pour moi ce sera tout nouveau, je n'ai jamais porté que le maillot de Volendam", explique la jeune recrue sur le site web du Beerschot. "Par ailleurs, je fais aussi le pas vers l'étranger, même s'il s'agit d'un club néerlandophone, ce qui, selon moi, devrait faciliter mon intégration".

Dirk Kuijt, l'entraîneur des Anversois, est aux anges avec cette première acquisition. "Après les prolongations de contrat de Thibaud Verlinden, Marco Weymans, Derrick Tshimanga et Davor Matijas, Brian est donc notre premier renfort. Il est rapide, solide et habile balle au pied. Il a, en outre, déjà pas mal d'expérience en première et deuxième divisions néerlandaises. Brian était dans le collimateur de plusieurs clubs. Je suis content qu'il vienne renforcer notre défense".