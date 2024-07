Le Standard partage face aux Rangers de Glasgow en préparation

Le Standard de Liège a partagé l'enjeu (0-0) face aux Rangers de Glasgow mercredi soir lors de son troisième match de préparation en vue de la nouvelle saison de Jupiler Pro League. Les Standardmen avaient gagné (0-5) face à Aubel le 29 juin et avaient perdu (1-5) face à Dender vendredi dernier.

Ivan Leko a aligné un onze de base avec trois nouvelles recrues estivales sur le terrain. Bosko Sutalo, Boli Bolingoli et Marko Bulat étaient tous trois présents au coup d'envoi du match.

Plus tôt dans la journée, la Gantoise a joué, à deux reprises, face à l'AEK Athènes. La première rencontre s'est soldée par une défaite 2-1 pour les Gantois. Zini (1ere) et Lazaros Rota (53e) ont marqué les buts grecs tandis que Hong Hyun-Seok (18e) avait réduit la marque pour les hommes de Wouter Vrancken dans une rencontre qui s'est disputée en deux mi-temps de 35 minutes. La deuxième rencontre, en deux fois 30 minutes, a été gagnée par la Gantoise sur le score de 1-0, avec un but de Daisuke Yokota (19e).