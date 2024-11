Pro League: Charleroi arrache le match nul à la toute dernière minute face au Standard

Charleroi et le Standard ont partagé 1-1, ce samedi, lors de la 16e journée de Jupiler Pro League. Leandre Kuavita avait ouvert la marque pour le Standard (36e), mais les Zèbres ont arraché l'égalisation avec un but d'Oday Dabbagh dans les arrêts de jeu (90e+4).

La première vraie occasion ne tombait qu'à la 32e, quand Antoine Bernier tentait de couper une frappe manquée de Vetle Dragsnes. Mais le ballon continuait sa course à côté du but liégeois. Le Standard réagissait derrière.

Match sous haute tension, celui-ci ne tardait pas à se voir interrompu par les supporters des deux camps. Après moins de deux minutes, de nombreux fumigènes allumés de part et d'autre dégageaient une épaisse fumée qui empêchait le jeu de se poursuivre. Ce n'est qu'après un peu plus de 7 minutes que les 22 acteurs pouvaient reprendre le jeu.

Andi Zeqiri, lancé en profondeur, dribblait Martin Delavalée, mais sa frappe, trop molle, était repoussée. Les Rouches conservaient le cuir, et Zeqiri donnait dans l'axe où Leandre Kuavita fusillait le but carolo pour inscrire son premier but en équipe première (36e, 0-1).

On ne passait pas loin du 0-2 à la 55e, quand Delavalée relançait sur Dennis Eckert Ayensa, mais le Germano-espagnol voyait sa tentative de lob être bien déviée sur le poteau. Quelques minutes plus tard, Nikola Stulic manquait l'égalisation avec une frappe qui allait sur le poteau (59e). Charleroi poussait et multipliait les situations dangereuses, sans toutefois parvenir à se créer de véritables occasions.

C'est finalement au bout des arrêts de jeu, grâce au flair de Oday Dabbagh, bien placé au petit rectangle pour reprendre un ballon repoussé par le poteau (90e+4), que l'égalisation tombait, pour obtenir un point sur le fil.

Au classement, le Standard est 7e (22 points) et Charleroi 10e (18 points).