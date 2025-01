Pro League: Charleroi partage à Gand et peut nourrir des regrets

La Gantoise et Charleroi n'ont pas réussi à se départager (1-1) en ouverture de la 22e journée de la Jupiler Pro League de football. Vendredi soir à la Ghelamco Arena, chaque équipe a dominé une période: Charleroi la première, Gand la seconde. Mais chacune aurait pu revendiquer la victoire.

Face à une phalange gantoise, privée de son coach Wouter Vrancken, malade, et peu inspirée, en particulier en défense, le Sporting Charleroi a rapidement récompensée. Un gros raté de Watanabe, le capitaine des Buffalos, était mis à profit par Mbenza qui concluait d'une belle frappe (0-1, 12e). Avec un peu plus de sang-froid, Heymans aurait dû doubler l'avance des Zèbres quand Roef s'est fait subtiliser le ballon à la limite du rectangle. Le ballon manqua la cible (19e).

Un concert de sifflet accompagna les Gantois au retour aux vestiaires.

À la reprise, Gand retrouva l'initiative et Charleroi se montra trop prudent. Hjulsager (58e) et Gudjohnsen (60e) signèrent autant d'actions dangereuses et d'avertissements.

Danijel Milicevic (le T2 gantois, promu T1) signa alors un coaching gagnant. Dix minutes après avoir lancé Kums (pour Hjulsager), le capitaine des Buffalos concluait avec calme un centre impeccable de Sonko (1-1, 72e). Gand resta maître du jeu ensuite mais sans parvenir à conclure.

En fin de rencontre, Charleroi, sur contre-attaque, aurait même pu enlever les trois points via Dabbagh de la tête (87e) et Petris, bien bloqué par Roef (88e). De quoi peut-être avoir certains regrets.

Au classement, La Gantoise reste 6e (32 points). Charleroi se retrouve 7e (28).