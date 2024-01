Toby Alderweireld reçoit le Soulier d'Or, premier défenseur sacré depuis Kompany en 2004

Toby Alderweireld, auteur du doublé Coupe-championnat et vainqueur de la Supercoupe avec l'Antwerp, a été élu avec 647 points devant les joueurs de l'Union Saint-Gilloise Cameron Puertas (278 points) et Mohamed Amoura (226 points).

Le Soulier d'Or de Toby Alderweireld vient ponctuer le triomphe de l'Antwerp lors de ce 70e Gala du Soulier d'Or. Plus tôt dans la soirée, le Great Old avait aussi été mis à l'honneur avec les prix de l'Entraîneur de l'année (Mark van Bommel), d'Espoir de l'année (Arthur Vermeeren), de Gardien de l'année (Jean Butez) et du But de l'année (Toby Alderweireld).

Tessa Wullaert a reçu le Soulier d'Or féminin pour la quatrième fois et Kevin De Bruyne a été élu Meilleur Belge à l'étranger.