Un prix revu à la hausse: voici la nouvelle somme qu'il faudra débourser pour racheter le Standard

50 millions d'euros, voilà la nouvelle somme demandée par A-CAP. La demande initiale était de 20 millions d'euros, soit un bond de 30 millions, qui serait justifié par la réduction croissante de la dette ainsi que par une saison sportive plus stable.

La vente du Standard n'est pas encore actée. Le propriétaire devait révéler le nom du candidat choisi pour les négociations la semaine du 24 février. Nous sommes le 13 mars, et les Américains ont enfin parlé. Non pas pour annoncer le nom de l'heureux élu, mais bien pour augmenter le prix de vente du club.

Des difficultés financières pour A-CAP

Selon SudInfo, malgré l'agacement général autour de cette nouvelle somme, certains acheteurs ne veulent pas abandonner. A-CAP aurait toujours des difficultés financières, comme le révèle le média norvégien Josimar.

La société américaine ne pouvait plus souscrire de nouvelles assurances en Utah et en Caroline du Sud. La sanction a été levée, même si elle fera l'objet d'un appel en Caroline du Sud, et un procès aura lieu le 12 mai en Utah.

Cette augmentation de prix paraît étrange lorsqu'on sait qu'A-CAP a cédé le club australien du Melbourne Victory... pour 0 €.