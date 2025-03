Un Topper dès la première journée, le Standard débute contre Malines: voici le calendrier des playoffs en Pro League

La première journée se poursuivra le dimanche avec un 'Topper' entre le Club Bruges et Anderlecht à 13h30. Le leader, Genk entamera cette phase finale par la réception de La Gantoise à 18h30.

Les Champions' playoffs s'ouvriront le samedi 29 mars (20h45) par un duel entre l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp, a annoncé la Pro League lundi en dévoilant le calendrier des playoffs de la Jupiler Pro League.

Genk et l'Union se rencontreront lors des quatrième et septième journées, d'abord dans le Limbourg (20 avril) puis au Parc Duden (3 mai).

Genk, vainqueur de la phase classique, et Bruges, champion en titre, s'affronteront une première fois le dimanche 13 avril à Bruges pour le compte de la troisième journée. Le retour est programmé lors de la huitième journée, le 11 mai.

Les Champions' playoffs réunissent les six premiers classés au terme de la phase classique, qui s'est achevée dimanche. Après la division des points obtenus par deux, Genk mène la danse avec 34 points. Le Club Bruges est en embuscade avec 30 points. L'Union suit avec 28 unités, devant Anderlecht (26 points), l'Antwerp (23 points) et La Gantoise (23 points).

Les duels entre Unionistes et Brugeois s'enchaineront rapidement, avec l'aller lors de la cinquième journée le jeudi 24 avril à Bruges et le retour à peine trois jours plus tard à l'Union.

La dernière journée se disputera le 25 mai avec tous les matchs à 18h30. Les trois premiers de la phase classique joueront à domicile: Genk contre Anderlecht, Bruges contre l'Antwerp et l'Union face à La Gantoise.

Les Europe playoffs

Les Europe playoffs commenceront le vendredi 28 mars (20h45) par la visite de Charleroi à Oud-Heverlee Louvain. Le lendemain, le Standard recevra Malines à 18h15. La première journée s'achèvera le 30 mars à 19h15 avec la rencontre opposant Dender à Westerlo.

Le choc wallon entre Charleroi et le Standard est programmé le 6 avril (19h15), en fermeture de la deuxième journée. Le retour se disputera le 4 mai (13h30), lors de la septième journée. La dixième et dernière journée se tiendra le samedi 24 mai à 20h00. Charleroi recevra OHL, le Standard rendra visite à Westerlo et Dender jouera contre Malines.

Les Relegation playoffs

Le match entre le Beerschot et Saint-Trond, le samedi 29 mars à 16h00, donnera le coup d'envoi des Relegation playoffs.

Contrairement aux Champions' et aux Europe playoffs, les points obtenus en phase classique ne sont pas divisés par deux après la phase classique. Cette lutte pour le maintien s'achèvera le samedi 10 mai à 16h00 avec Beerschot/Cercle et Courtrai/Saint-Trond.

Au terme de ces playdowns, le vainqueur assurera son maintien parmi l'élite tandis que les deux derniers seront relégués. Le deuxième jouera un barrage contre le vainqueur des playoffs de Challenger Pro League. Ce barrage se disputera les 18 et 23 mai, respectivement à 19h15 et 20h45.

Le calendrier complet des Champions playoffs

Journée 1

Union-Antwerp

Club Bruges - Anderlecht

Genk - Gand

Journée 2

Gand - Union

Antwerp - Club Bruges

Anderlecht - Genk

Journée 3

Union - Anderlecht

Antwerp - Gand

Club Bruges - Genk

Journée 4

Anderlecht - Antwerp

Genk - Union

Gand - Club Bruges

Journée 5

Anderlecht - Gand

Antwerp - Genk

Club Bruges - Union

Journée 6

Gand - Anderlecht

Genk - Antwerp

Union - Club Bruges

Journée 7

Antwerp - Anderlecht

Bruges - Gand

Union - Genk

Journée 8

Anderlecht - Union

Gand - Antwerp

Genk - Club Bruges

Journée 9

Antwerp - Union

Anderlecht - Club Bruges

Gand - Genk

Journée 10