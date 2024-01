CAN: un doublé de Lookman et un grand Osimhen envoient le Nigeria en quarts

Le Nigeria s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en dominant samedi soir à Abidjan le Cameroun (2-0), grâce à un doublé d'Ademola Lookman et un match plein de son attaquant star Victor Osimhen.

Souvent malheureux contre le Cameroun qui l’avait battu trois fois en finale (1984, 1988 et 2000), le Nigeria prend sa revanche et fonce en quarts, toujours invaincu dans cette CAN.