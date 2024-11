Certains avaient lancé des briquets sur Thibaut Courtois: l'Atletico Madrid bannit 9 supporters à vie

L'Atlético de Madrid a annoncé vendredi avoir banni à vie neuf supporters pour des actes violents et racistes commis fin septembre et début octobre, notamment à l'occasion du derby contre le Real.

Lors du match de Liga entre les deux grands clubs rivaux de la capitale espagnole, au Stade Metropolitano de l'Atlético le 29 septembre, des projectiles avaient été lancés depuis l'une des tribunes où se trouvaient les supporters colchoneros.

Face à son ancienne équipe, Thibaut Courtois avait célébré le but du Real avec de grands gestes, ce qui n'a pas été du goût des supporters de l'Atlético derrière son but. Ils ont bombardé le gardien du Real de briquets et d'autres projectiles, après quoi l'arbitre Busquets Ferrer a décidé d'interrompre temporairement le match et de renvoyer tout le monde aux vestiaires. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine de minutes que le jeu a pu reprendre.