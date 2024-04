Espagne: en crise, la Fédération de football mise sous tutelle par le gouvernement

Déterminé à mettre fin à l'énième crise secouant la Fédération de football (RFEF), au centre d'une enquête pour corruption quelques mois après le scandale du baiser forcé, le gouvernement espagnol a annoncé jeudi sa mise sous tutelle "dans l'intérêt" du pays, futur co-organisateur du Mondial-2030 avec le Maroc et le Portugal.

Concrètement, "une commission de supervision, de normalisation et de représentation" créée par le CSD et dirigée par des "personnalités indépendantes" exercera "la tutelle de la RFEF durant les prochains mois", dans "l'intérêt de l'Espagne", future organisatrice du Mondial-2030 conjointement avec le Portugal et le Maroc, précise le communiqué.

Selon la presse espagnole, l'ex-sélectionneur Vicente del Bosque, champion du monde en 2010, devrait en faire partie.

Les contours et les prérogatives exactes de cette "commission mixte" restent néanmoins à définir, car les fédérations sportives doivent être indépendantes de leurs gouvernements.