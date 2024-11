Filmé en train de sniffer de la "poudre blanche": déjà suspendu, un arbitre anglais de nouveau au coeur d'une polémique

L'arbitre anglais David Coote est dans la tourmente. Après avoir été suspendu après la publication d'une vidéo où il se montre insultant envers Liverpool et Klopp, de nouvelles images le montrent maintenant en train de sniffer de la poudre blanche.

Déjà suspendu "avec effet immédiat" après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo qui le montre en train d'utiliser un langage très injurieux à l'égard du club de Liverpool et de son ancien manager, Jürgen Klopp, l'arbitre de football anglais, David Coote, est à nouveau dans la tourmente.

Dans une vidéo publiée par nos confrères de "The Sun", on peut y voir l'officiel en train de sniffer de la "poudre blanche". Toujours selon "The Sun", les images dateraient de l'Euro 2024 où David Coote officiait en tant qu'arbitre vidéo.