Ligue 1: Gift, c'est cadeau pour Lyon

Maitland-Niles s'est alors bien racheté. Il avait, avant cela, été impliqué sur les deuxième et troisième buts strasbourgeois.

Le Racing, 7e du classement en attendant les autres matches de la journée, avait pourtant ouvert la marque d'entrée par le Suédois Sebastian Nanasi à la réception d'un centre de la droite de Bakwa profitant des ratés de Duje Caleta-Car et Clinton Mata (1-0, 3).

Johnson a aussi détourné sur la barre une reprise de la tête de Moussa Niakhaté (30) avant de s'incliner sur un tir de Corentin Tolisso qui a égalisé (1-1) après une première tentative de Lacazette sur le poteau en toute fin de première période (45+2).

Thibaud MORITZ

Cette première victoire de la saison pour l'OL relâche un peu la pression qui commençait à venir sur le club rhodanien après deux défaites d'entrée à Rennes (3-0) et contre Monaco (2-0).

Elle permettra de passer plus sereinement la trêve internationale avant de se déplacer à Lens sur le week-end du 14 septembre.

Cette journée de vendredi aura aussi permis à l'Olympique lyonnais de terminer son mercato avec les arrivées du défenseur Warmed Omari et de l'attaquant Wilfried Zaha, prêtés respectivement par Rennes et Galatasaray, alors que le milieu Orel Mangala est prêté à Everton et l'attaquant Mama Baldé en passe d'être cédé à Brest en attendant le recrutement en prêt de l'attaquant de Galatasaray, Wilfried Zaha.

Mais qu'on ne s'y trompe pas : le niveau assez faible de la rencontre, avec beaucoup d'approximations des deux côtés, mais spectaculaire par son nombre de buts, ne doit pas masquer les faiblesses de l'OL qui a déjà encaissé huit buts en trois journées.

Lyon devra hisser sérieusement son niveau d'ensemble pour assumer ses objectifs de lutter pour le haut du tableau en visant la Ligue des champions tout en étant ambitieux en Ligue Europa dont le tirage a eu lieu vendredi.