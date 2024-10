Scène surréaliste en Suède: des fans refusent de quitter le stade et défient les autorités... pendant des heures

Le choc de D1 suédoise entre Hammardy et Djurgardens a mal tourné. La rencontre va se terminer ce lundi à huis clos après des jets de fumigène, lancés depuis les tribunes. Sauf qu'un des deux camps n'a pas accepté cette décision.

La D1 suédoise n'est pas la plus connue, mais ce week-end, l'Europe du football en aura entendu parler. La faute à des incidents survenus lors d'un match entre les 2 et 3ème du championnat, à savoir Hammarby et Djurgardens.

Le match a été interrompu par l'arbitre alors que le score était de 2-0 pour Hammarby. Furieux, des fans des visiteurs avaient en effet jeté des fumigènes sur la pelouse. Mais alors que tout le monde avait donné son feu vert pour reprendre après une pause, les autorités locales ont décidé d'imposer un huis clos. Il a donc fallu faire évacuer le stade et demander à tous les supporters de s'en aller pour finir la rencontre sans eux.