Genk s'impose face à Westerlo en ouverture de la 6e journée

Un but de l'Autrichien Nikolas Sattlberger (81e) a suffi à Genk pour battre Westerlo lors du match d'ouverture de la 6e journée du championnat de Belgique. Au classement, les Limbourgeois (3e avec 5 matches) comptent 10 points tout comme les Campinois (2e avec 6 matches) et Anderlecht (1er avec 4 matches).

En première période, le match n'a pas vraiment attiré l'attention des 17.518 spectateurs. La première situation dangereuse est arrivée sur un éclair de classe de Konstantinos Karetsas, qui a adressé une belle passe en profondeur dont Jarne Steuckers n'a pas tiré profit (10e). Genk a encore tenté de faire la différence mais une frappe à distance de Bryan Heynen est passée à côté du poteau (15e) et un coup de tête de Toluwalase Arokodare a manqué de puissance (21e) Westerlo, qui misait sur la vitesse d'Allahyar Sayyadmanesh et Griffin Yow, n'a jamais inquiété Hendrik Van Crombrugge.

Les Campinois sont toutefois passés près du but d'ouverture par Matijan Frigan qui, surpris de recevoir le ballon, n'a pas cadré sa tentative à bout portant à (51e). Le Racing, qui l'a échappé belle, s'est remis à bien alimenter Arokodare mais le Nigérian est arrivé un peu trop court sur un centre de Zakaria El Ouadhi (62e) et a envoyé le ballon sur la transversale (63e). Yira Sor, qui s'est retrouvé face à Sinan Bolat, ne s'est pas montré plus précis que son équipier (70e). Par contre, le gardien de Westerlo a été moins bien inspiré quand il a relâché un coup franc de Steuckers et a permis au réserviste Sattlberger d'inscrire son premier but en championnat (81e, 1-0).