Juan Mata s'en va vers le Japon et rejoint Vissel Kobe

Juan Mata a signé un contrat auprès du Vissel Kobe, comme l'a confirmé le club japonais dimanche. L'Espagnol de 35 ans était sans club depuis cet été et la fin de sa pige à Galatasaray en Turquie.

Mata a débuté sa carrière dans le centre de formation du Real Madrid, avant de rejoindre Valence en 2007 et d'être révélé au grand public. Il a ensuite signé à Chelsea à l'été 2011, devenant l'un des joueurs majeurs du Premier League et étant débauché par Manchester United en janvier 2014. Après plus de 8 ans chez les Red Devils, il a signé à Galatasaray mais n'a su se faire une place chez les champions de Turquie 2022-2023.

Aujourd'hui âgé de 35 ans, Juan Mata a conquis une Ligue des Champions, une Europa League et une FA Cup avec Chelsea, après une coupe d'Espagne avec Valence. Il a ensuite remporté une C3 et une FA Cup supplémentaires avec Manchester United, ainsi qu'une coupe de la Ligue anglaise.