La FIFA examine les chants racistes des joueurs de l'équipe nationale argentine

Mercredi, Chelsea, le club londonien de l'international argentin, a lancé une "procédure disciplinaire" à son encontre. "Nous saluons et apprécions les excuses publiques de notre joueur et nous en profiterons pour faire de la sensibilisation. Le club a mis en place une procédure disciplinaire interne", a expliqué le club londonien dans un communiqué.

Saisie mardi par la fédération française de football (FFF), la FIFA "condamne fermement toute forme de discrimination de la part de quiconque, y compris les joueurs, les supporters et les officiels", a-t-elle mercredi dans un communiqué transmis à l'AFP.

Devant l'ampleur des réactions, Enzo Fernandez s'est excusé "sincèrement" mardi sur son compte Instagram.

Mercredi, Javier Mascherano, le sélectionneur de l'équipe d'Argentine olympique qui se prépare actuellement en France, a assuré que cette vidéo avait été "tirée de son contexte".

La veille, la FFF, qui "condamne avec la plus grande fermeté les propos racistes", avait annoncé qu'elle saisissait la FIFA et portait plainte "pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire".