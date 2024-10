L'ancienne star du football Diego Furlan va disputer un tournoi Challenger de tennis

"J'aime me lancer des défis dans la vie. C'est un sport différent pour moi et j'aime relever le défi de me mesurer à de très bons joueurs de différents pays", avait déclaré l'ancien buteur l'été dernier.

Il jouera le double de ce tournoi de tennis Challenger 100 disputé à Montevideo aux côtés de l'Argentin Federico Coria (ATP 101 en double). Cette épreuve se joue sur terre battue et est dotée de 133.250 dollars. Elle se déroulera du 11 au 17 novembre.