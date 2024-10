L'Antwerp dépose une demande de permis pour une tribune temporaire au Bosuil

L'Antwerp a déposé une demande de permis pour une tribune temporaire au niveau de la tribune 2 du Bosuil, a communiqué le club anversois mardi via un communiqué.

"C'est une étape supplémentaire dans l'expansion du club et son processus pour devenir autonome. Avec une tribune temporaire, le RAFC peut résorber la liste d'attente des supporters souhaitant assister aux matches au Bosuil. Plus de supporters qui amèneront plus d'ambiance, ce qui sera bénéfique aux performances de nos Reds", a écrit le matricule 1 dans son communiqué.

En avril dernier, le président Paul Gheysens avait annoncé qu'il voulait construire une nouvelle tribune dans les deux ans. Le dossier de la tribune 2 du Bosuil, vétuste et vide, est dans une impasse depuis plusieurs années car Tania Mintjens, propriétaire du terrain sur lequel se trouve la tribune, ne veut pas le vendre.