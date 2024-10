L'Atalanta, avec Charles De Ketelaere, déroule à domicile face au Genoa

Malgré un but encaissé en fin de match, l'Atalanta, avec Charles De Ketelaere pendant 69 minutes, n'a pas tremblé et a largement dominé le Genoa (5-1) à l'occasion de la septième journée de Serie A samedi soir. Au classement général, l'équipe de Bergame se retrouve provisoirement 9e avec 10 points alors que les Génois sont 18es avec 5 unités.

Mateo Retegui a inscrit le seul but de la première mi-temps (24e, 1-0) avant de s'offrir un doublé (50, 2-0) au début d'un second acte riche en buts. Ederson a fait le break dix minutes plus tard (60e, 3-0).

Charles De Ketelaere a cédé sa place à la 69e minute et a assisté au triplé de Retegui, sur penalty (74e, 4-0), depuis le banc.