Le gardien chilien Claudio Bravo annonce prendre sa retraite à 41 ans

Avec Barcelone, il a tout gagné en deux saisons, notamment lorsque les Catalans ont remporté le triplé en 2015 (Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions). Il a passé huit matchs sans encaisser de but en Liga, soit 755 minutes, un record pour le club barcelonais qui tient toujours.Il a ensuite Manchester City de Pep Guardiola en 2016, avec lequel il a décroché huit autres titres, dont deux en Premier League.

Bravo a également été le capitaine de l'équipe nationale chilienne, qui a remporté les Copa America 2015 et 2016, les seuls titres de son histoire. Le Chilien a même battu un record lors de la dernière Copa America disputée aux États-Unis cet été. Lors de la rencontre contre le Pérou, alors qu'il avait 41 ans et 77 jours, Bravo est devenu le joueur le plus âgé à disputer un match de Copa America, dépassant le record détenu depuis 1977 par le gardien bolivien Carlos Truco (39 ans et 322 jours).