"Le groupe voulait à tout prix gagner", explique Swerts après le revers contre la Hongrie

"C'est un soulagement, même si c'est dommage de terminer une campagne de cette manière, et surtout à la maison. Le groupe voulait à tout prix gagner, que cela soit pour se qualifier directement ou pour aller en barrages. Mais quand nous concédons un pénalty dans les premières minutes, nous savons que ce sera très difficile contre de telles équipes", a analysé Swerts après coup.

"Malgré cela, nous avons créé beaucoup d'occasions et avons dominé la deuxième mi-temps. Nous avons lutté pour égaliser, et même pour la victoire. Cette fois, cela n'a pas marché." L'efficacité offensive "est un point à travailler, mais il est toujours difficile de percer ces blocs bas qui viennent s'opposer à notre style de jeu. Cela a progressé par rapport à la saison dernière, mais le match d'aujourd'hui ne nous a pas souri. Un premier but aurait permis d'ouvrir les espaces."