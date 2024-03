Les U17 belges n'iront pas à l'Euro 2024

Les huit vainqueurs des groupes de ce tour élite et les sept meilleurs deuxièmes se sont qualifiés pour la phase finale. Avec 4 points et une différence de buts négative, la Belgique a terminé avec le moins bon bilan parmi les deuxièmes de groupe, et ne rejoindra donc pas le tournoi à Chypre.

L'équipe dirigée par David Penneman avait débuté par une victoire contre la Finlande (0-1), et s'était ensuite inclinée contre l'Italie (3-5). Son dernier match, mardi, s'est soldé par un partage contre les Pays-Bas (2-2).