L'Espagne renverse la France en première période et se qualifie en finale

L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de l'Euro 2024, après sa victoire 2-1 face à la France en demi-finale mardi soir à Munich. Les Espagnols ont réagi après l'ouverture du score française de Kolo Mouani (9e) en inversant le cours de la rencontre grâce à des réalisations de Yamal (21e) et Olmo (25e).

L'Espagne, sonnée, a réagi grâce à un éclair de génie de sa jeune star, Lamine Yamal, qui a enroulé une frappe somptueuse à vingt-cinq mètres (21e, 1-1), trompant Maignan à l'aide du poteau. Yamal, avec cette réalisation, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro à 16 ans et 362 jours.

Ce sont les Français qui ont ouvert la marque, inscrivant leur premier but de plein jeu de cet Euro 2024, grâce à Randal Kolo Mouani, qui a repris de la tête un centre millimétré de Kylian Mbappé, ne laissant aucune chance à Unai Simon (0-1).

La 'Roja' a poursuivi ses efforts et pris les devant grâce à Dani Olmo, qui a profité de la blessure de Pedri pour s'insérer dans l'équipe espagnole en demi-finale. Le joueur de Leipzig, après une feinte magnifique, a frappé au but, forçant une déviation de Koundé dans ses propres filets et donnant l'avantage à l'Espagne (25e, 2-1).

L'équipe de Didier Deschamps était menée pour la première fois du tournoi et l'Espagne rentrait à la pause avec un avantage de 2 buts à 1.

En deuxième période, l'Espagne faisait retomber l'intensité de la rencontre en enchainant des phases de possession intelligentes.