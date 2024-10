C1: Brest plie, mais fait rompre Salzbourg

Sauvé par la VAR et le visionnage des images par l'arbitre anglais Anthony Taylor, qui a annulé un but contre-son-camp de Julien Le Cardinal (13e), les Finistériens ont subi les vagues salzbourgeoises.

Après le non-match à Auxerre (3-0), Eric Roy avait expliqué qu'il attendait "des réponses" et il n'est pas certain que l'analyse à froid du match soit entièrement positive, tant la défense a souffert.

Sur les ailes, Oscar Gloukh et Amar Dedic ont martyrisé Kenny Lala et Massadio Haïdara, alors que Le Cardinal, associé à Soumaila Coulibaly plutôt que Brendan Chardonnet dans l'axe, a été très fébrile pendant une bonne partie de la première période.

Mads Bildstrup (10e, 41e), Dedic (17e), Karim Konaté (19e), Gloukh (37e) ont tous eu le but au bout du pied lors du premier acte, et en seconde, Marco Bizot a encore été à l'oeuvre devant Gloukh et Daghim (55e) ou Dedic en angle fermé (64e), tandis que Le Cardinal, bien meilleur à partir de la demi-heure de jeu, est intervenu in extremis devant Bobby Clark (58e).

- Dos rond et tête froide -

Dans ces conditions-là, on ne sait pas si cette troisième "clean sheet" (match sans encaisser de but) de la saison est un exploit ou un miracle.